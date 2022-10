Gramellini a TN: “L’uomo derby? Miranchuk. E punto su un tunnel di Vlasic a Bremer”

"Darò una risposta da vero masochista: un derby perso. Uno a zero, ma in nove contro undici per l’espulsione di Bruno e Policano. I pochi rimasti in campo schiacciarono i pigiami nella loro area fino alla fine, dando una prova straordinaria di carattere. Uscendo dallo stadio, cantavamo i cori come se avessimo vinto".

"Per decenni questo dislivello è stato un vantaggio per noi. La Juve e gli juventini ci temevano. Noi invece non avevamo mai paura di perdere contro di loro. Chi cresceva al Filadelfia, giocatore o tifoso, era come se fosse vaccinato per quella partita lì. C’era un’epica tutta nostra. Ho visto Combin segnare una tripletta con la febbre a 39 perché l’aveva giurato a Meroni sulla bara. Ho visto Agroppi segnare un gol della vittoria in rimonta sotto la curva della Juve e farsi tutto il campo di corsa per andare a svenire sotto la Maratona. Vorrei poter dire che ho visto anche i tre gol in due minuti del famoso derby di Dossena, Bonesso e Torrisi, ma sarebbe una bugia. In realtà non ne vidi nemmeno uno, perché in curva eravamo tutti in preda a una sorta di delirio mistico. Dopo il 3 a 2 ricordo un mio amico serissimo, uno che prendeva 30 lode a tutti gli esami, mettersi in ginocchio sui gradini e prostrarsi in direzione del colle di Superga. Io piangevo come un bambino, anche se avevo già più di vent’anni…"