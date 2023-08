Jarni a TN: “Juric poco diplomatico? Fa bene a non nascondere niente”

Il Torino può essere il palcoscenico giusto per il croato? “Ho visto un Torino molto compatto e Juric è bravo a non creare personalismi. Tutti i giocatori sono importanti e penso proprio che questo possa aiutare anche Vlasic a emergere”.

In Nazionale può diventare più decisivo o è destinato a ricoprire il ruolo di comprimario? “Dipende dal suo rendimento nel Torino. C’è tanta concorrenza. Ci sono Brozovic, Modric e Kovacic ed essere titolare non è facile. Quando è subentrato è sempre stato propositivo perché anche lui ha qualità”.

Ormai in Italia tutti lo sanno: Juric è poco diplomatico, non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa, come l’altro giorno a proposito di Tameze. È corretta questa strategia comunicativa?“Juric è un allenatore che non vuole nascondere niente, quindi è giusto quello che dice. Credo che sia giusto sapere quello che pensa perché è lui che ha sotto mano la squadra tutti i giorni”.