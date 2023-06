Jimmy Ghione a TN: “Rodriguez? Trovo tanti punti in comune con Moretti”

Buongiorno Jimmy. Sabato sera ultimo tango: Torino-Inter. Come sta andando in archivio la stagione? “Si tratta di una buona stagione, nella quale abbiamo fatto incredibilmente meglio in trasferta piuttosto che in casa. Se noi dovessimo inanellare una stagione nella quale siamo costanti sia in casa che fuori, allora le nostre prospettive cambierebbero diametralmente. Ho visto comunque una squadra in crescita e da tifoso non posso lamentarmi. Purtroppo, abbiamo perso dei punti per strada che ci servivano come il pane. Bastava il minimo indispensabile in casa e oggi saremmo già ottavi matematicamente”.