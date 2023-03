Horvath, gran gol da tre punti. Izzo ok, convince anche Ilkhan nella Samp

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

ILKHAN (Sampdoria): La Sampdoria si aggiudica 3-1 lo scontro diretto contro il Verona e prova a rimettersi in corsa per una salvezza che resta complicatissima. Nella ripresa c'è spazio anche per Ilkhan, in campo dal 63' ed autore di una prova molto attenta in un momento delicato della partita (VOTO: 6).