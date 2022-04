Angelo Cereser: tanti auguri a “Trincea”, ex difensore del Torino

Figurine / Il 6 aprile 1944 nasceva Angelo Cereser. Trincea ha vestito la maglia granata dal 1962 al 1975, vincendo due volte la Coppa Italia

Oggi Angelo Cereser spegne 78 candeline. Cresciuto nel San Donà, l'ex difensore si trasferisce in granata nel 1962, e vi rimane fino al 1975 vincendo in due occasioni la Coppa Italia nel 1968 e nel 1971; il suo bilancio con la maglia del Toro è di 226 presenze e 5 gol. Nel '75 passa al Bologna, dove chiude la sua carriera da calciatore nel 1979. Originariamente portiere, adattato poi nel ruolo di centrocampista e in seguito di libero, era soprannominato Trincea dai tifosi granata.