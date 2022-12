Sinisa Mihajlovic, la parabola del tecnico serbo al Torino

Dopo una lunga battaglia con la leucemia, Sinisa Mihajlovic è scomparso oggi, venerdì 16 dicembre. Il serbo negli anni ha raccolto attorno a sé tanti estimatori, da chi lo ha apprezzato per il suo lavoro sul campo ai tanti che lo hanno sostenuto durante la malattia. Al Torino rimase per due stagioni, dal 2016 al 2018. La parabola in granata si chiuse con un esonero. Una scelta di cui si è pentito Urbano Cairo, come aveva ammesso a novembre il presidente granata, spendendo parole al miele per Sinisa: "Ho sbagliato perché non lo meritava. A parte il fatto che con lui ho un rapporto eccellente, è un amico. Un uomo vero. Una volta ci ho discusso, ma finito quello il rapporto era tornato come prima"