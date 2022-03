Toro-Inter, sui social Cerci attacca arbitro e Var: “Il Torino merita rispetto”

L'ex giocatore del Torino ha espresso la sua opinione tra le sue storie di Instagram in merito al rigore non concesso ai granata nel match di ieri sera

Dopo il mancato rigore non concesso da Guida (arbitro) e Massa (al Var) al Torino per il fallo netto di Ranocchia su Andrea Belotti durante il match tra i granata e l'Inter di ieri sera (QUI la spiegazione di Luca Marelli), Alessio Cerci ha espresso la sua rabbia sul proprio profilo Instagram: "Ranocchia colpisce in pieno il piede di Belotti. L’arbitro non fischia il rigore (netto) e la Var nemmeno interviene. Il Torino merita rispetto, non queste prese per il c**o. Vergogna!!!". In seguito a questo errore - secondo quanto riporto da gazzetta.it- i due arbitri saranno fermati per almeno tre turni di campionato.