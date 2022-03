Torino-Inter 1-1, Marelli sul rigore negato: “Stavolta non trovo spiegazioni”

Così l'esperto di Dazn al termine della gara

Continua a tenere banco il calcio di rigore non concesso ai granata dopo il contatto tra Belotti e Ranocchia nell'area di rigore nerazzurra. A sottolineare l'errore di arbitro e Var anche Luca Marelli, il talent arbitrale di Dazn che al termine della gara ha commentato così: “Ogni tanto bisogna ammettere di non avere spiegazioni. Era immaginabile che ci fosse un check lungo perché Ranocchia prende poi anche la palla. Ma dopo. Guida indica a Belotti di rialzarsi perché vede un tocco sulla palla, ma prima c’è un fallo evidente. Sono rimasto molto stupito che non ci sia stato On Field Review, perché questo è il classico caso in cui serve. E abbiamo anche controllato lo stop a inizio azione di Belotti: non c’era nessun fallo di mano”. Marco Parolo, talent Dazn, rincara la dose. “Rigore clamoroso”. Marelli continua: “In campo può succedere che questi episodi scappino all’arbitro. Lui ha visto il tocco del pallone e ci può stare. Ma il Var questo fallo non può non vederlo”.