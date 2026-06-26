C'è la firma, c'è l'ufficialità: Ruggero Ludergnani sarà il responsabile del settore giovanile del Torino fino al 30 giugno 2029. Il rinnovo arriva a seguito di una stagione non facile per la Primavera granata, che con Baldini è riuscita a raggiungere la salvezza soltanto alla penultima giornata di campionato. Tuttavia, in cinque stagioni il dirigente granata ha mostrato impegno, qualità e perseveranza nel lavoro in granata, arrivando anche alla vittoria di un doppio scudetto (U17 e U18) nella scorsa stagione, e ha convinto la società a prolungargli il contratto di due anni.

Ludergnani: rinnovo meritato?

Ludergnani, rinnovo fino al 2029: è meritato? Sì No Sì 85% 45 voti No 15% 8 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Noi, come di consueto, ribaltiamo la domanda a voi lettori di Toro News. A fronte dei risultati raggiunti sportivamente e attraverso idall'estate del 2021 e fino ad oggi, Ruggero Ludergnani si è meritato il rinnovo di contratto fino al 2029 come responsabile del settore giovanile granata? Votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere.