Toro, striscione di protesta davanti al Filadelfia: “Società senza un obiettivo”

Nella notte tra mercoledì e giovedì è apparso un nuovo striscione appeso fuori dai cancelli dello stadio Filadelfia, alla vigilia del match tra Torino e Como in programma domani sera alle ore 20.45 tra le mura granata. "Società senza un obiettivo. Adesso basta. Via tutti da Torino" si legge sullo striscione firmato dal gruppo "Sempre Tesi"(ex V Kolonna, gruppo fondato nel 1978 e tornato in Maratona dopo 16 anni di assenza). Continua dunque la contestazione del tifo granata contro la società: qualche settimana fa - sempre davanti al Fila - era stato appeso un altro striscione in seguito alle parole di Vagnati (QUI i dettagli).