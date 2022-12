Un Natale granata, i gesti per fare del bene nel segno del Toro

Con grande dedizione la Onlus Matteo è con noi (clicca qui per visitare il sito dell'associazione) è riuscita a raccogliere i fondi per reperire un CFM Olympic Brainz Monitor, uno strumento necessario per monitorare l’attività cerebrale dei bimbi nati prematuri da regalare al Sant'Anna. Per chi non conoscesse l'associazione, era stata fondata da Mirko Di Santo, papà del piccolo Matteo che si era spento per una leucemia linfoblastica acuta. Come spiega Mirko: "Lavoriamo a braccetto con i dottori del reparto neonatale T.I.N.C. dell’ospedale Sant’Anna di Torino. Loro ci indicano i macchinari di cui avrebbero bisogno e noi ci adoperiamo per trovare i fondi necessari all’acquisto".