Video – Torino-Sampdoria 3-0: gli highlights della partita

Le azioni salienti del match di ieri sera dello stadio "Olimpico-Grande Torino"

Oltre alla prestazione stavolta sono arrivati anche i punti: un Toro cinico e convincente ha superato 3-0 la Sampdoria. Una partita controllata per novanta minuti dai granata, bravi a sbloccarla alla prima occasione con Praet, cinici nel chiuderla in contropiede con Singo nei pochi minuti in cui i blucerchiati si stavano rendendo pericolosi ed ancor più brillanti a gestirla nel finale. Nel finale c'è spazio anche per il ritorno al gol di Andrea Belotti, che fa cento reti in Serie A.