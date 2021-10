Torino-Sampdoria 3-0, il tabellino: Pobega ammonito, salterà lo Spezia

Il resoconto del match tra granata e blucerchiati con tutti gli eventi della partita valida per l'undicesimo turno

Il Torino di Ivan Juric riesce a raccogliere 3 punti importanti contro la Sampdoria. Dal punto di vista disciplinare ben 6 ammoniti in questo match ma solo 2 sono dei giocatori granata. Il primo giocatore granata a finire sul taccuino dell'arbitro è Bremer ammonito per un fallo di mano al 29' del primo tempo. Al 5' del secondo tempo arriva un giallo pesante per Pobega perché il numero 4 del Toro era ammonito e salterà la prossima partita, quella di sabato contro lo Spezia.