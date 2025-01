Torino-Juventus 1-1, Lazaro: “C’è un po’ di delusione, volevamo i tre punti”

Che partita è stata? “Ho visto una partita con spirito Toro, anche dopo lo svantaggio non è cambiato niente e abbiamo subito cercato il pareggio. Nel secondo tempo siamo usciti con voglia di fare gol. C’è un po’ di delusione: abbiamo cercato i tre punti perché sappiamo che cosa significa il derby e che questa gara può essere una svolta per le prossime partite”

Come si trova nel 4-2-3-1? “Mi trovo benissimo, in carriera ho già giocato in tante posizioni. Avevo già fatto l’ala destra, ma non cambia molto perché cerco di aiutare anche in difesa. Abbiamo creato tante occasioni, ora ci manca qualche gol per chiudere le partite”