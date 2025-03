Torino-Asti 2-0: buon test per Vanoli utile a testare diversi giovani

La cronaca e il commento alla sfida amichevole tra i granata e i biancorossi nel corso di questa sosta del campionato di Serie A

Federico De Milano Redattore 20 marzo 2025 (modifica il 20 marzo 2025 | 18:50)

Nella settimana di sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali, il Torino ha organizzato un'amichevole contro l'Asti, formazione che milita in Serie D, nella quale il tecnico Paolo Vanoli ha potuto lanciare diversi giovani e testare anche la condizioni di alcuni giocatori che non si vedono all'opera in campionato come Amine Salama. L'attaccante francese è però dovuto uscire dal campo alla mezz'ora per un infortunio. I granata dopo una prima frazione poco brillante sono cresciuti nella ripresa e hanno vinto 2-0 con entrambi le reti maturate nel secondo tempo.

Torino-Asti, le scelte di formazione: il giovane Gabellini guida l'attacco — Vanoli non rinuncia al 4-2-3-1 e per questa amichevole prova delle novità di formazione come Dembele e Masina coppia di difensori centrali oppure Ilic trequartista che gioca in linea con Salama e Karamoh lasciando spazio alla prima punta che è il giovane Gabellini. Nel secondo tempo poi entrano diversi giovani come Acar, Mullen e Politakis, oltre al terzo portiere Donnarumma che ha sostituito Paleari nell'intervallo.

Torino-Asti, il primo tempo: granata poco brillanti e si ferma Salama — Ad avere le occasioni migliori nella prima metà di gara è l'Asti che prende coraggio di fronte ad un Toro molto rimaneggiato e che ha bisogno di rodarsi in campo. I granata infatti non riescono a trovare molti spazi nella prima frazione e subiscono un paio di contropiedi pericolosi che però non vengono sfruttati dalla squadra biancorossa di Serie D. Il portiere del primo tempo è Paleari ma non deve compiere grandi interventi per tenere inviolata la sua porta, vista la poca precisione degli attaccanti astigiani. Al 30' arriva la notizia peggiore per Vanoli: l'infortunio di Salama. Il giocatore francese è ancora alla ricerca dei suoi primi minuti in stagione ma calciando cade a terra e viene aiutato ad uscire dal campo per un possibile problema alla caviglia sinistra.

Torino-Asti, il secondo tempo: la sblocca Gabellini con un gol da vero attaccante — A sbloccare la partita ci pensa un talento del settore giovanile granata come Tommaso Gabellini. Il centravanti classe 2006 della Primavera è abilissimo ad insaccare di testa il pallone servitogli da Linetty su calcio d'angolo al 67'. L'Asti non smette di lottare e attacca anche nella ripresa ma in questa seconda metà il palleggio del Torino è più efficace e riesce a non rischiare contropiedi dei biancorossi. Nel finale al minuto 84 arriva poi anche la seconda rete per la squadra di Vanoli che però è tutta opera dei giocatori di Serie D astigiani perché un retropassaggio ha colto impreparato il portiere biancorosso Dosio che ha procurato così un'autorete. Buona prova per il Toro che, privo di 11 nazionali, ha comunque potuto tenere il ritmo partite e dare modo all'allenatore Vanoli di valutare alcuni giovani interessanti.