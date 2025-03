Torino, infortunio per Salama nell’amichevole con l’Asti: cos’è successo

Nel corso della giornata di oggi – giovedì 20 marzo – il Torino ha ospitato l’Asti per un’amichevole a porte aperte, si tratta di un’occasione utile al tecnico Paolo Vanoli per tenere allenata la sua squadra in questa sosta delle Nazionali e per fare qualche esperimento di formazione. Tra le novità nell’undici granata c’è stato anche l’inserimento di Amine Salama, attaccante classe 2000 che aspetta ancora il suo esordio in Serie A, e ha così potuto giocare dal primo minuto questa amichevole contro la formazione di Serie D. Tuttavia, alla mezz’ora il calciatore francese arrivato a gennaio si è fatto male dopo aver calciato in porta. Subito è entrato lo staff medico granata che ha aiutato Salama a rialzarsi e lo ha aiutato ad uscire dal campo perché zoppicava ed era molto dolorante. Al suo posto è entrato il giovane 2005 Marco Dalla Vecchia.