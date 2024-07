Torino a Pinzolo: ecco il residence “Rosa delle Dolomiti” e il Bepy Hotel Ganrì

Tante squadre di Serie A scelgono il Trentino, per voi è sempre una buona abitudine anche per incentivare il turismo extra calcio?"Si tratta di una bella abitudine per gli appassionati di calcio, è un bell'evento anche per dare molta vita in piazza e nei dintorni per vedere cosa offrono i paesaggi della zona".

Cosa offre il residence "Rosa delle Dolomiti" ai tifosi del Toro?"È un residence a conduzione famigliare e io penso che sia adatto per tutti i tipi di turisti, anche per le famiglie che vengono qui o per chi ha animali. Abbiamo infatti una piccola area wellness che può sempre essere utile se qualcuno la gradisce. Il residence si trova in mezzo al verde e quindi è possibile partire per passeggiate nella natura della Val Genova e anche con le bici elettriche si può fare un bel giro con la pista ciclabile che costeggia il fiume ed è possibile arrivare fino a Riva del Garda e poi tornare indietro anche in pullman".

Non solo calcio ma una vacanza con molti altri passatempi..."Esatto, come passeggiate, e-bike. Ci sono anche le terme a tre chilometri se uno vuol fare un momento di relax e anche una delle spa più importante delle dolomiti che si trova a 300 metri dalla struttura".

E poi c'è il B&B Bepy Hotel Ganrì che si trova a due passi dal campo del Torino, giusto?"Proprio così, si trova a 300 metri dal campo da calcio, sono ventidue camere da poco ristrutturate e quindi in buono stato con un bell'ambiente famigliare. Il clima è accogliente e a due passi dal centro di Pinzolo con tutti i servizi possibili".

In base a cosa una persona o una famiglia al seguito del Torino dovrebbe scegliere il residence piuttosto che il B&B?"Il residence dà maggiore libertà di gestione degli orari. Anche in B&B a dire il vero, però ci sono degli orari prefissati per la colazione al mattino. Se a qualcuno piace fare attività fisica durante la giornata, la colazione può dare la giusta carica al mattino. Ci sono anche diversi ristoranti in zona che sono convenzionati con noi se qualcuno vuole riposare senza cucinare".

