Torino, ecco i giocatori più cresciuti nel valore: sia in euro che… in bitcoin

La Top 5 dei calciatori che si sono più valorizzati nella loro esperienza al Torino: le stime in criptovalute offerte da YouHodler

Redazione Toro News

Una delle mission di una società di calcio è valorizzare il proprio parco giocatori e il Torino non fa eccezione. Più un giocatore sviluppa le proprie qualità e accumula esperienza, più è in grado di aiutare il proprio club a raggiungere risultati sportivi ed economici. Ma quali sono i calciatori granata che più hanno aumentato il loro valore di mercato nella loro esperienza in granata sino ad oggi?

Le crescite dei valori di mercato del Torino FC: Singo il migliore — Basandoci sulle stime del portale specializzato Transfermarkt, abbiamo scoperto che il giocatore che ha visto una maggior crescita del proprio valore è Wilfried Singo, che oggi ha un prezzo stimato di 14 milioni di euro. Il Torino lo acquistò nel 2019 da una squadra semi-sconosciuta della Costa d’Avorio e Wilfried in questi anni ha dimostrato di poter essere pienamente all’altezza della Serie A. Al secondo posto c’è Perr Schuurs. Forse si tratta del calciatore dal rendimento migliore nella stagione attuale: aveva un valore di 7 milioni prima del suo arrivo al Toro, in pochi mesi l’ha quasi triplicato, assestandosi sui 20 milioni di euro.

Buongiorno, un prodotto del vivaio Toro arrivato in Nazionale — Al terzo posto c’è Alessandro Buongiorno, che al Torino è costato zero essendo cresciuto nel settore giovanile. Oggi ha raggiunto il giro della Nazionale italiana e il costo stimato del suo cartellino è di 8 milioni di euro. Attenzione anche a Samuele Ricci: valeva 12 milioni quando il Torino lo prese dall’Empoli nel gennaio 2022, la cura Juric gli ha permesso di completarsi e di affacciarsi alla nazionale. Il suo cartellino oggi non varrebbe meno di 15 milioni di euro. Chiude la Top 5 Demba Seck, che ha mostrato qualche lampo di talento da quando il Torino lo prese dalla Spal in Serie B: valeva 600mila euro, oggi il prezzo stimato è di 3 milioni.

Per completare la nostra analisi, abbiamo scelto di affiancare al valore in euro il corrispondente in bitcoin grazie alla collaborazione di YouHodler, official cryptopartner del Torino FC dalla stagione 2022/2023. I bitcoin sono monete virtuali caratterizzate da un utilizzo semplice e veloce e da costi di transazione molto bassi. YouHodler è una piattaforma che si propone come punto di riferimento per ogni servizio basato sulle criptovalute. Per approfondire la sua conoscenza, vi rimandiamo alla presentazione dell’azienda che fa il Ceo Ilya Volkov.

Ecco la Top 5 dei calciatori del Torino per crescita del valore di mercato in euro e in bitcoin.

Singo

Valore di mercato all’esordio al Torino: 125.000 euro

Valore di mercato al 30/03/2023: 7.000.000 euro - 4,83 Bitcoin

Differenza: 13.880.000 euro - 536,59 Bitcoin

Schuurs:

Valore di mercato all’esordio al Torino: 7.000.000 euro

Valore di mercato al 30/03/2023: 20.000.000 euro - 270,61 Bitcoin

Differenza: 13.000.000 euro - 502,57 Bitcoin

Buongiorno:

Valore di mercato all’esordio al Torino: 75.000 euro

Valore di mercato al 30/03/2023: 8.000.000 euro - 2,90 Bitcoin

Differenza: 7.930.000 euro - 306,57 Bitcoin

Ricci:

Valore di mercato all’esordio al Torino: 12.000.000 euro

Valore di mercato al 30/03/2023: 15.000.000 euro - 463,91 Bitcoin

Differenza: 3.000.000 euro - 115,98 Bitcoin

Seck:

Valore di mercato all’esordio al Torino: 600.000 euro

Valore di mercato al 30/03/2023: 3.000.000 euro - 23,20 Bitcoin

Differenza: 2.400.000 euro - 92,78 Bitcoin

Dati: Transfermarkt (euro) - YouHodler (Bitcoin)

(articolo sponsorizzato)