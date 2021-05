TN Radio, ep. 74 – 4 maggio e necessità

Il Toro a voce / Cosa vuol dire il 4 maggio, oggi; Torino-parma, sofferenza e sollievo; il futuro di Nicola, parliamone

TN Radio va in diretta il 4 maggio, e non si può non parlare di Grande Torino. Riflettiamo su cosa significhi il 4 maggio in un momento storico e sportivo come questo, e sulle parole di Don Robella. Lo facciamo con Diego Fornero, che sugli Invincibili sta costruendo un bellissimo podcast. Passiamo poi all'analisi a freddo di Torino-Parma 1-0, di quello che significa per la classifica e per il futuro, chiudendo con fantasticherie sul futuro allenatore dei granata.