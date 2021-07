TN Radio, ep. 84 – Due granata campioni d’Europa e il via al ritiro

Il torneo dentro e fuori dal campo di Belotti e Sirigu, più le prime parole di Juric in granata, per capire quale sarà la direzione

Belotti e Sirigu sul tetto del continente: uno protagonista in campo (ma non molto), l'altro soprattutto fuori. Il loro futuro si intreccia con quello del Torino, che proprio oggi comincia il ritiro in altura a Santa Cristina. Con Alberto Giulini capiamo qual è il clima (letteralmente) in Val Gardena, poi si discute delle parole di Juric in presentazione, per capire le sue idee su questa squadra.