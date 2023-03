Corriere Torino: “Juric può puntare sul duo Ricci-Ilic, Linetty piacevole dubbio”

L'edizione torinese del Corriere della Sera riporta un focus relativo al centrocampo del Toro di Ivan Juric in vista del prossimo impegno di domenica contro il Lecce. L'allenatore granata potrà finalmente contare sulla coppia titolare formata da Samuele Ricci e Ivan Ilic. Entrambi sono a disposizione dopo il ritardo di condizione del serbo al suo arrivo a Torino e l'infortunio più la squalifica subiti dall'ex Empoli. Juric però tiene in contro per la partita di Lecce anche Karol Linetty che nell'ultimo match contro il Bologna è stato il migliore in campo e sta vivendo un ottimo momento di forma. C'è però tanta curiosità di vedere all'opera insieme i due classe 2001 che rappresentano il presente e il futuro della mediana granata.