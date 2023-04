Corriere Torino: “Lazaro e Radonjic i più applauditi al Fila”

L'edizione di Torino del Corriere oggi si concentra sull'allenamento dei granata di ieri al Filadelfia agli ordini di Ivan Juric: "Società e tecnico hanno aperto le porte ai tifosi per il primo allenamento della settimana che porta a Torino-Roma. I circa 300 aficionados tra cui tanti vivaci ragazzini del vivaio) hanno potuto osservare solo una parte della squadra: in campo c’era chi a Reggio Emilia non ha giocato o è entrato nei minuti finali. Tra chi ha effettuato un programma di scarico hanno fatto capolino sul prato del campo principale Radonjic e Lazaro, particolarmente applauditi". Radonjic e Lazaro sono tornati: "Per Nemanja cinque tiri verso la porta, sette dribbling riusciti e il 100% dei passaggi positivi. La traversa colpita nel primo tempo gli ha tolto una gioia che sarebbe stata meritata. Lazaro, invece, è riuscito a incidere. Un assist vincente pochi minuti dopo il suo ingresso in campo a distanza di tre mesi dall’ultima partita giocata: si sono visti ritorni decisamente peggiori".