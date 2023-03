Corriere Torino: “Serve la gara perfetta del Toro per scalare la montagna Napoli”

L'edizione torinese del Corriere della Sera introduce alla partita odierna del Toro di Ivan Juric che alle 15 ospita il Napoli di Luciano Spalletti. Per affrontare la miglior squadra del campionato di Serie A i granata dovrebbero al massimo delle loro potenzialità ma così non sarà perché Juric dovrà fare a meno di Miranchuk che in settimana si è infortunato durante gli allenamenti e anche di Karamoh che non ha recuperato dal problema al polpaccio che lo ha già tenuto fuori per la trasferta di Lecce. Uno dei giocatori più temibili di questo Napoli sarà Kvaratskhelia sul quale agirà uno tra Djidji e Gravillon. Il primo ha dei problemi fisici che si porta dietro da tempo, motivo per il quale potrebbe lasciare spazio al classe 1998. In avanti torna Vlasic al fianco di Radonjic che faranno da supporto a Sanabria.