Corriere Torino: “Torino-Bologna è una questione di dettagli”

Come riporta Il Corriere di Torino, il Toro di Juric ha bisogno di trovare il successo con il Bologna per restare a contatto con il gruppo che lotta per il 7° posto, ma anche per migliorare la media punti di questo inizio di 2023. Si legge: "Nel Monday night col Bologna, in ballo c’è la possibilità di rimanere attaccati al treno europeo, ma il Torino pensa ad una partita alla volta. Il primo obiettivo è quello di tornare a vincere per risollevare classifica e morale dopo un primo bimestre del 2023 caratterizzato dal non eccezionale bottino di dieci punti in nove gare". A fare la differenza sono sempre i dettagli, quelli che, al momento, sono "scadenti" per Juric. Queste le sue parole, riprese dal Corriere di Torino: "Il nostro livello di gioco è molto alto, ma nei dettagli siamo molto scadenti e questo non ci ha consentito di raccogliere risultati in match giocati benissimo, come quelli contro Milan e Juventus. Brucia tanto, perché sono partite in cui ci siamo espressi veramente bene, venendo puniti per delle disattenzioni".