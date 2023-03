Gazzetta dello Sport: “Juric, gli esterni il lato del Toro su cui puntare”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Sulle fasce ha sempre chiesto di più e meglio. Ne ha parlato fuori e dentro lo spogliatoio, lo ha spiegato, si è raccontato: con i suoi esterni Ivan Juric è notoriamente ancora più esigente di quanto non lo sia tradizionalmente con tutti gli altri suoi calciatori", scrive la Gazzetta dello Sport: il tecnico granata, escluso Lazaro ancora ai box per infortunio, ha più alternative valide per gli esterni, considerando anche Rodriguez che ha riscoperto quel ruolo durante la stagione. Le fasce, infatti, sono il ruolo che ha dato più risultati e soddisfazioni nell'ultimo periodo, a livello di gioco: "Qualcosa inizia a cambiare, perché i segnali di crescita sui due lati del Toro iniziano ad esserci. E