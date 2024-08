La Gazzetta dello Sport: “Cairo promette altri tre acquisti, vicino Pedersen”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport quest'oggi viene dato grande spazio alle parole del presidente del Torino, Urbano Cairo. Il patron granata ha promesso altri tre acquisti per la sua squadra entro la fine di questa sessione estiva di mercato dopo la cessione di Raoul Bellanova in direzione Atalanta. Oltre ai portieri di riserva Alberto Paleari e Antonio Donnarumma, il Toro quest'anno ha visto come nuovi innesti anche Saul Coco per la difesa, Borna Sosa per la fascia mancina e Che Adams per l'attacco. Ora il presidente granata afferma che arriveranno altri tre giocatori, uno dei quali - come conferma la rosea - sarà Marcus Pedersen. Si tratta di un esterno destro che si giocherà il posto con Lazaro per sostituire Bellanova e arriva al Torino dal Feyenoord dopo che la scorsa stagione ha giocato 28 partite in Serie A con la maglia del Sassuolo.