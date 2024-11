La Gazzetta dello Sport: “Con il Monza saranno almeno 20 mila i tifosi del Toro”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport oggi viene riportato anche un dato relativo ai biglietti venduti per la partita del Torino che domenica alle ore 15 sfida il Monza. Saranno infatti almeno 20 mila i tifosi granata presenti, in contemporanea alla protesta già annunciata dalla Maratona, per questa gara della 13^ giornata contro la formazione brianzola. La rosea sottolinea come siano state efficaci le iniziative "Domenica in famiglia" per le quali i supporter del Toro sotto i 16 anni possono avere un biglietto ad appena 5 euro, acquistando però contestualmente un ticket a tariffa intera.