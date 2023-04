La Gazzetta dello Sport: “I lampi di Radonjic o la classe di Mira? Juric può scegliere”

Radonjic o Miranchuk? E' questo il dubbio che Juric dovrà sciogliere domani, 8 aprile, per la trequarti del Torino nella gara con la Roma. Queste le parole de La Gazzetta dello Sport a tal proposito: "La sensazione è che, fino a domani pomeriggio, Nemanja e Miranchuk duelleranno per un posto nell’undici di partenza, con Vlasic e Sanabria che appaiono in pole verso la riconferma. Finora, fin quando è stato bene, al russo Juric non ha mai rinunciato, e ciò è accaduto in particolare nelle grandi sfide. Mira si può considerare un trequartista puro, il suo rientro dal primo minuto darebbe più libertà a Vlasic permettendogli di muoversi a ridosso di Sanabria. Alternativi certo, complementari chissà perché vedere insieme il russo e il serbo sarebbe una interessante novità. Intanto, sta per rientrare pure Yann Karamoh dopo l’infortunio".