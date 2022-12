La Gazzetta dello Sport: “Samuele Ricci è talento e normalità”

La Gazzetta dello Sport quest'oggi racconta le vicende del ritiro del Torino a San Pedro del Pinatar in Spagna. Il tecnico granata Ivan Juric vestito con la sua classica tuta e il cappellino sta dirigendo in questi giorni gli allenamenti dando indicazioni ai suoi ragazzi. Mancano però al momento Wilfred Singo, Ola Aina e Karol Linetty che sono infortunati e stanno seguendo un programma personalizzato. Anche Demba Seck negli ultimi giorni ha eseguito alcune esercitazioni mirate. Nel frattempo Samuele Ricci ha risposto ad alcune domande dei tifosi, grazie al profilo Instagram ufficiale del Torino. Il talentuoso centrocampista del Toro ha parlato di vari argomenti tra cui la sua recente passione per la chitarra. Il numero 28 del Toro è contento del ritiro: "Sta andando molto bene, stiamo lavorando ogni giorno per farci trovare pronti per quando rientreremo a Torino. Soprattutto per essere pronti per la prima sfida di campionato, il 4 gennaio contro il Verona".