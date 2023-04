La Gazzetta dello Sport: “Sanabria mette nel mirino il suo record di gol”

settima volta in gol lontano da casa, dunque: il Toro ha un centravanti da esportazione. Quella del paraguaiano è già la migliore stagione italiana (8 centri in campionato fin qui) e mancano altre dieci partite per poter battere il record personale di realizzazioni in carriera, fissato quando giocava in Spagna: 11 nello Sporting Gijon". Il ritorno di Lazaro inciderà: "Ora che la formazione granata ha recuperato un fine suggeritore qual è Valentino Lazaro (suo il cross dell’altra sera sul quale si è avventato Sanabria in elevazione per girarlo in rete di testa) dovrebbero aumentare le occasioni nelle quali Tonny può mettere a frutto le sue qualità al tiro e in acrobazia. Ecco perché è lecito aspettarsi che il sudamericano riesca a superare il primato personale di gol ottenuto nella Liga alla fine della stagione 2015-16".