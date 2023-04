La Gazzetta dello Sport: “Vlasic decisivo anche in fase di non possesso”

"Ha ritrovato le chiavi del Toro in un frizzante sabato sera romano, sette giorni dopo Nikola Vlasic torna ad essere l’epicentro del progetto Juric - si legge su La Gazzetta dello Sport - . E’ la bussola delle aspettative dei granata, immersi nel pieno di un’avvincente rincorsa alle posizioni che potrebbero valere l’Europa dopo la convincente vittoria in casa della Lazio. Questa sera arriva l’Atalanta di Gasperini e, si potrebbe dire, che Vlasic sa come si fa: all’andata, a Bergamo, era stato lui a riaprire i giochi in un finale batticuore e di grande spettacolo, segnando il momentaneo due a uno. Tra qualche ora si riparte: molto atteso sarà il duello-fantasia, tutto in salsa croata, con il