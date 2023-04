La Stampa: “Il Toro ritrova Lazaro, l’esterno scalpita per riavere il posto”

"Da Vlasic agli ultimi rientri: carte per l’Europa. Per affrontare la ripresa del campionato, dopo i 4 gol subiti dal Napoli, contro un Sassuolo che nel girone di ritorno ha fatto peggio solo dei fenomeni di Spalletti, Juric questa sera al Mapei Stadium può contare su un gruppo rinforzato, almeno rispetto a quella che stava diventando la normalità - si legge sull'edizione odierna de La Stampa - . È vero, ha perso di nuovo Ilic, non ritrova Karamoh e

il rammarico di non poter disporre di una rosa al completo rimane. Ma recupera pedine che potranno di nuovo trasformarsi in certezze, dopo tanto tempo. A cominciare proprio dal calciatore più rappresentativo dei granata, al quale il Torino si aggrappa per farsi portare al traguardo. La vera sorpresa però è Lazaro, fermo dalla seconda giornata del 2023 per una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Lunedì è rientrato in gruppo dopo la lunga fase di riabilitazione affrontata in Germania e questa sera punta già, almeno, ad uno spezzone di partita".