La Stampa: “Progetto stadio, prove di disgelo tra Cairo e il sindaco Lo Russo”

Sulle colonne de La Stampa questa mattina viene dedicato spazio anche alla questione stadio di proprietà per il Torino. Il presidente granata Urbano Cairo aveva già trattato questo argomento in passato, richiedendo condizioni simili da quelle ricevute dalla Juventus più di un decennio fa quando acquistò l'allora Delle Alpi. In occasione del 4 maggio e delle cerimonie per il Grande Torino il patron del club di via Arcivescovado ha avuto modo di incontrare il sindaco Stefano Lo Russo. Cairo ha affermato ai microfoni dei giornalisti: "Esistono dialoghi avviati con il Comune e delle interlocuzioni aperte. Vediamo cosa si potrà fare, se si dovessero aprire delle possibilità saremo presenti". Il primo cittadino torinese ha così risposto: "È necessario consolidare la presenza del Toro nella città attraverso la sua attività al Filadelfia, al Robaldo e anche al Grande Torino. È vero che stiamo parlando, il progetto non è semplice".