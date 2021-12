Tuttosport: “Belotti torna a febbraio, se va bene. Djidji un mese out”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport fa il punto sulla situazione infortunati in casa Toro. Il bollettino medico del club granata nella giornata di ieri ha chiarito la situazione sulle condizioni di Belotti (lesione di 2° grado al bicipite femorale destro), di Djidji (lesione di 1° grado all'adduttore lungo destro) e di Rodriguez, che può cominciare il processo di riatletizzazione. Queste le parole del quotidiano circa la situazione generale degli infortunati: "Se tutto filerà liscio, rivedremo Belotti soltanto da metà febbraio in avanti: non prima di 2 mesi e mezzo, grossomodo. Per Djidji un mese di stop, probabilmente lo rivedremo a disposizione a inizio gennaio. Controlli anche per il lungodegente Rodriguez: un paio di settimane e sarà in panca? Per Mandragora e Verdi è ancora lunga, più del previsto. Lavorano a parte, forse rientreranno in azione verso la fine del mese. Ansaldi non sta ancora lavorando in gruppo, sicuramente non potrà rientrare già contro l’Empoli".