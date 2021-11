Torino, l’esito degli esami: lesione alla coscia destra per Djidji

Djidji si è sottoposto gli accertamenti in seguito al problema fisico riscontrato domenica: lesione di primo grado all’adduttore lungo destro

Anche Koffi Djidji quest'oggi - martedì 30 novembre - si è sottoposto gli accertamenti in seguito al problema fisico riscontrato domenica: il difensore è difatti uscito anzitempo nella partita contro la Roma. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo destro. Le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno, ma per il difensore granata sono previste almeno 3/4 settimane di stop, dunque sarà difficile vederlo nuovamente in campo entro fine anno, salvo un recupero extra per l'ultima partita del 2021: la trasferta a San Siro contro l'Inter.