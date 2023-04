Tuttosport: “C’è un Toro senza identità”

Tuttosport oggi in edicola riprende la voglia di Juric di fare bene: "Toro, non è finita qui. Nonostante la classifica non prometta niente di buono a livello di ambizioni europee, Ivan Juric continua a parlare di forti motivazioni. Vede i suoi ragazzi carichi, pronti ad affrontare la sfida di Roma contro la Lazio con la giusta determinazione". Il quotidiano analizza le carenze identitarie della società: "Dagli squilli regolarmente mancati contro le big anche in queste ultime 2 stagioni alla partita di oggi contro la Lazio per capire se il campionato del Toro avrà ancora un senso, dai puntini sulle i di Juric sulle reazioni dei tifosi non esattamente al settimo cielo per i 2 punti presi in 4 partite di cui 3 in casa compresa la Salernitana, allo schiribizzo di Radonjic “milanista vero per sempre” che sui social si scalda per i rossoneri in Champions, dai giocatori che si abbracciano sorridenti con quelli della Juve dopo un derby di Coppa Italia perso 4 a 0, all’eco delle esternazioni di giubilo di Bayeye che subito dopo la milionesima sconfitta cairota in un derby si fa ritrarre felice nello spogliatoio con Pogba, da Milinkovic-Savic (chiaramente Vanja, non sia mai il laziale Sergej) che critica i tifosi perché si erano permessi di criticare il (non) derby (non) giocato all’andata, ai ciclici casi sempre uguali dopo i derby persi come quella volta Segre che aveva voluto lasciare un insegnamento a chi sarebbe venuto dopo (come Bayeye) facendosi fotografare tutto contento con la maglia di Dybala"