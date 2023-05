Tuttosport: “Come si fa non a fischiare un rigore così? L’abisso arbitrale”

"L'alfabeto al contrario, dalla zeta alla a. Da Zufferli, l’arbitro, al varista Abbattista, con al fianco Abisso: nomen omen per tutti (e non osiamo pensare a quale gogna per codesto trio, se il baratro avesse inghiottito una big) - esordisce Tuttosport nell'edizione odierna - Hanno devastato il buon senso e il senso della giustizia sino all'abisso collettivo dell'88'. Nessun rigore e neanche una visione diretta da parte dell’arbitro delle immagini. L’alfabeto al contrario di questa partita, giust’appunto". Il quotidiano sottolinea inoltre come al Toro mancasse in realtà anche un altro rigore, al 70', per il pestone in area di Marlon su Karamoh. "Ma i varisti - conclude il quotidiano - ieri funzionavano solo a corrente alternata".