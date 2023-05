Tuttosport, Compagno: “Bravo Toro, bel colpo! Popa fa parate pazzesche”

L'ex attaccante della Primavera del Torino, Andrea Compagno, ha concesso un'intervista a Tuttosport. Il centravanti italiano oggi gioca in Romania nell'FCSB e tra i vari temi toccati nell'intervista al quotidiano piemontese ha parlato anche di Mihai Popa, giovane portiere rumeno che il Toro è pronto a prelevare per la prossima stagione. Queste le opinioni di Compagno in merito: "Popa è davvero un ottimo portiere. Ci ho giocato due volte contro quest'anno, mi sembra un elemento di grande prospettiva. Dà sicurezza alla squadra, contro di noi ha fatto due parate pazzesche, per cui sono certo che il Toro abbia preso un portiere di valore assoluto". Alla domanda riguardante un suo possibile ritorno in Italia, il centravanti ex granata risponde così: "Per ora voglio solo vincere il campionato qui, è l'unica cosa veramente importante. Per il futuro c'è tempo, ma è ovvio che la Serie A rappresenti un grande sogno per me".