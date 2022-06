Tuttosport: “Djuric e Pinamonti le alternative per il reparto offensivo”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Se, come detto, l'obiettivo primario per l'attacco in caso di partenza di Belotti è Joao Pedro, il Torino sta sondando anche altri profili alternativi, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Tra i nomi nuovi associati al Torino c’è quello di Milan Djuric, dal primo luglio, in assenza di un rinnovo non ancora sottoscritto, svincolato dalla Salernitana. «Tra i migliori attaccanti nel tenere palla, sui lanci lunghi le ha prese tutte», diceva Juric dopo la vittoria di Salerno del 2 aprile scorso. Un gradimento, anche se non attraverso posizioni ufficiali, espresso a confidenti anche da Cairo e Vagnati. Per costi e formula dell’operazione - ci sarebbe da firmare solo il contratto, in assenza di rinnovo con la società di Iervolino - l’affare è goloso, ma ci si trova anche al cospetto di un giocatore utile a far salire la squadra, ma poco prolifico (5 reti in 33 presenze, con i campani). Nonché dalla carta d’identità non più freschissima: Djuric ha infatti già compiuto 32 anni (il 22 maggio). L’età è invece un’opportunità e non certo un limite per Andrea Pinamonti, 23 anni compiuti sempre a maggio - il 19 - e 13 gol segnati con l’Empoli, nell’ultimo campionato. Una consacrazione attesa, per un centravanti predestinato".