Tuttosport: “I segreti di Juric: dal riscaldamento alla corsa a strappi”

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport dedica un focus agli allenamenti di Ivan Juric, la cui parola d'ordine è intensità. Si legge: "Juric inizia l’allenamento guidando in prima persona la fase di riscaldamento: sono esercizi feroci, continui, martellanti. Venti minuti di riscaldamento in cui i granata si surriscaldano al massimo. E poi alla seconda fase, la più importante, sempre improntata all’attacco. I giocatori lavorano con il pallone, sparpagliati sul campo, e ad un certo punto Juric urla “all’attacco”. E così tutti si lanciano, con il pallone o senza, verso la porta. Poi tornano, ma non fanno in tempo a rientrare che il tecnico, con nuove urla li fa ripartire. Dopo cinquanta minuti tosti è il turno dei preparatori che curano la fase di scarico sotto forma di allenamento defaticante. Infine arriva la parte tecnica e qui ovviamente Juric torna protagonista: si studiano strategie, viene aperta la porta alla tattica e al miglioramento individuale".