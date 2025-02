Tuttosport: “Ilic: addio senza rimpianto”

L’edizione odierna di Tuttosport, tra i vari argomenti trattati, pone il focus sull’addio di Ilic dopo due anni dal suo arrivo in maglia granata: “Il centrocampista è stato ceduto allo Spartak Mosca a titolo definitivo: un'operazione che porta nelle casse granata 17 milioni, più altri 3 che potrebbero arrivare successivamente, cioè al raggiungimento di determinati bonus. Una cifra che permette a Urbano Cairo di chiudere in positivo anche questa sessione di mercato. Gli ultimi dettagli burocratici tra i club sono stati risolti nella giornata di ieri, ora si attende l'annuncio ufficiale della cessione del centrocampista serbo: in Russia, a differenza di quanto avvenuto in Italia, la sessione invernale di calciomercato terminerà il 20 febbraio”.