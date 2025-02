Calciomercato Torino, trattativa in chiusura: è fatta per Ilic allo Spartak Mosca

Il centrocampista serbo è molto vicino a lasciare il Torino per andare in Russia

Tutto fatto per la trattativa in uscita di Ilic: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista serbo si unirà al club russo non appena saranno pronti i contratti per la firma. La chiusura è arrivata dopo che lo Spartak Mosca ha presentato al Torino un'offerta intorno ai 20 milioni di euro, bonus inclusi.