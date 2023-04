Tuttosport: “Involuzione Toro: le ragioni sono 4”

Dal settimo posto di due mesi e mezzo fa, il Torino ora occupa l'undicesimo posto in classifica. Il quotidiano individua 4 macroragioni per spiegare il crollo della squadra di Ivan Juric: "- Indubbiamente gli infortuni hanno condizionato scelte e prestazioni; - la condizione fisica generale, non esattamente un fiore all’occhiello un po’ per tutti e non solo per chi è emerso da guai fisici; - la manovra è diventata nel complesso più lenta e prevedibile; - limiti tecnici oggettivi di qualità e personalità tante volte sottolineati da Juric si amplifica".