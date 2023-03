Tuttosport: “La carica di Juric, «Cresciamo insieme, ma servono stimoli»”

Se da una parte Ivan Juric non nasconde felicità e soddisfazione per il successo contro il Bologna, dall'altro il tecnico croato non scioglie i dubbi sul suo futuro e sul rinnovo con il Torino, come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport: "Al fischio finale Ivan Juric salta come un grillo. Non vale tre punti la vittoria contro il Bologna, ma molto di più. Perché a marzo la stagione del Toro ha ancora un senso. C'è vita sul pianeta granata. E non era scontato che fosse così, dopo l'ennesimo derby perso. [...] Così è davvero facile far sorridere Juric, che al fischio finale gongola ai microfoni di Sky Sport: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi abbiamo sofferto un pochino verso la fine, ma comunque non abbiamo concesso nulla. Europa? Se arrivano Thiago Motta e Milito sì come ai tempi del Genoa, altrimenti è difficile...(ride, ndr)». [...] A Dazn, invece, le parole sono più pepate. Soprattutto quando Chiambretti dallo studio lo incalza: «Il Toro è giusto per Juric? Vedremo, ora ci vuole il passo in avanti, pensavo arrivasse prima ma dobbiamo andare in questa direzione. Se dovessi andare via resta il lavoro: sono partiti giocatori che guadagnavano molti soldi, ma oggi coi giovani abbiamo ricreato lo spirito Toro. Ora serve un passo in avanti: questo è l’obiettivo, viaggiare così per adesso va benissimo, ma a lungo andare sarebbe dannoso»".