Tuttosport: “Miranchuk-Karamoh, per la volata finale servono invenzioni”

La sosta per gli impegni delle Nazionali arriva nel momento giusto per il Torino, che punta a recuperare pedine importanti in vista del prossimo impegno con il Sassuolo, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Non poteva esserci momento migliore per una pausa del campionato. E non solo perché permette di mandare agli archivi lo 0-4 contro il Napoli, togliendo anche un po’ di pressione in vista del prossimo impegno, quello contro il Sassuolo (metà squadra da alcuni giorni ha già staccato la testa dal Torino per concentrarsi sulle partite delle nazionali). Ma il motivo per cui la pausa della Serie A arriva al momento giusto è soprattutto un altro: perché consente a Ivan Juric di recuperare Aleksej Miranchuk e Yann Karamoh. Non due calciatori qualunque: il primo è un titolarissimo, un giocatore a cui il tecnico non vorrebbe mai rinunciare, un elemento che con i suoi gol e gli assist ha portato alla causa granata diversi punti fi no a questo momento, il secondo è invece uno dei giocatori più in forma dell’ultimo periodo".