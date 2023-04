Tuttosport: “Ricci ko, Pellegri si riscalda e si ferma”

Come se non bastasse il deludente pareggio casalingo con la Salernitana, il Torino deve anche far fronte agli infortuni di Ricci e Pellegri, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "L’aspetto più sconcertante e triste per Pellegri riguarda la tempistica e la tipologia dei nuovi problemi che ha accusato: stavolta addirittura nel riscaldamento. Ma non è solo questo guaio a caratterizzare i lasciti negativi della partita di ieri, al di là della mancata vittoria: ci riferiamo a Ricci, nuovamente infortunatosi a un polpaccio. Si è seduto sul prato sul finire del primo tempo, dopo quasi una quarantina di minuti, e sconsolatamente ha chiesto il cambio. Ciò che più turba (oltre al fatto che gli infortuni ai polpacci sono tra i più complessi da curare, gestire e superare anche per la sollecitazione continua e fondamentale di tale specifica parte della gamba) è che Samuele in questa stagione si era già fatto male per tre volte sempre lì. [...] Anche Pietro Pellegri sarà sottoposto a esami. A maggior ragione a fronte della fragilità della sua muscolatura, l’errore più rischioso e quindi grave sarebbe viaggiare soltanto a sensazioni: la prudenza non è mai troppa".