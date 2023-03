Tuttosport, sindaco Lo Russo su Fila e Robaldo: “Cittadella granata? Sì presto”

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, come riportato dal quotidiano Tuttosport, ha commentato il suo incontro di domenica con il presidente del Toro Urbano Cairo e anche il governatore della regione Alberto Cirio. Durante questa riunione, afferma il primo cittadino torinese, si è parlato di molti temi relativi alle strutture per il club granata: "È stata anche una buona occasione per rincontrarsi di persona e fare rapidamente il punto delle diverse questioni sul tavolo, dallo stadio Grande Torino al Filadelfia al Robaldo. Il consolidamento della presenza granata è uno degli obiettivi del nostro mandato e ci stiamo lavorando in un clima collaborazione. La nostra amministrazione ci tiene infatti a costruire le condizioni perché il Toro possa avere presto una Cittadella granata".