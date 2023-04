Tuttosport: “Toro, con la Salernitana serve il riscatto dopo due sconfitte in casa”

Dopo la discesa dell'ultimo periodo - dal 7^ all'11^ posto in classifica - per il Torino di Ivan Juric è arrivato il momento del riscatto: dopo due sconfitte in casa contro Napoli e Roma, si torna al Grande Torino contro la Salernitana. Il club campano, per i granata, rappresenta uno dei test finali di questa stagione: come risultato, è ammessa soltanto la vittoria. E nel frattempo, il Toro e Urbano Cairo iniziano a pensare al mercato: per ora, 10 giocatori sembrano pronti a lasciare le mura granata, tra cui Aina, Djidji e Berisha. Ecco che, Davide Vagnati è alla ricerca di nuovi profili: "Almeno 7-8 giocatori di valore, per presentare un Toro credibile, in grado di alzare l’asticella delle ambizioni, dare un senso al ciclo triennale di Juric e lottare per l’Europa", scrive Tuttosport. La gara di domani, contro la Salernitana, sarà importante, sì, in chiave di mercato, ma anche per i singoli: Sanabria è alla ricerca del secondo, e più, gol in casa - soltanto uno in questa stagione - e l'obiettivo è quello di regalare ai tifosi un momento di gioia, e una vittoria.