Tuttosport: “Toro-Gosens avanti tutta”

Nell'edizione odierna di Tuttosport troviamo un focus sulla situazione del mercato granata: "Continuano frenetici i contatti tra Vagnati e l'Union Berlino. La distanza tra domanda e offerta si è ancora ridotta con i bonus. La società granata non può perdere altro tempo per rinforzare la fascia sinistra. Per Schuurs è il giorno della verità. A Londra il consulto sul ginocchio operato, il centrale e il Toro sono in ansia in vista del rientro". Sul quotidiano troviamo anche un'intervista esclusiva a Antonino Asta, ex giocatore granata: "Ci vorrà un po' di tempo ma Vanoli è l'uomo giusto. E' serio, ha valori importanti e una filosofia di gioco precisa. Zapata sarà il capitano perfetto. Bravo Buongiorno a dire no alla Juve"