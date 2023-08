Cairo e gli 80 milioni per Juric: ecco il saldo complessivo tra entrate e uscite

Con la stagione alle porte, i granata sono entrati in una fase decisiva del loro calciomercato. La settimana del Torino è iniziata sulle ali dell’entusiasmo grazie all’ufficialità del ritorno di Nikola Vlasic (questa volta a titolo definitivo) e alle trattative per Soppy e Malinovskyi (su cui c’è da registrare, però, la smentita di Cairo ). E in attesa degli sviluppi che si dovrebbero registrare sul fronte Singo-Soppy, il presidente Cairo è intervenuto per fare un punto della situazione sul bilancio del calciomercato granata: “Io ho fatto il conto che da quando è arrivato il mister abbiamo investito 80 milioni” ha dichiarato il patron del Toro. Andiamo nel dettaglio.

37 milioni di passivo: è il primo mercato con il segno meno dell’era Juric

Secondo Transfermarkt, il Torino ha investito 40 milioni di euro soltanto in questa sessione di mercato. La spesa più ingente è stata quella per il cartellino di Ivan Ilic (15,7 milioni di euro), arrivato a gennaio ma inserito nel bilancio estivo. A seguire, gli altri tre acquisti che hanno impreziosito la rosa a disposizione di Juric: il ritorno di Nikola Vlasic (12,8 milioni), Raoul Bellanova (7 milioni) e Adrien Tameze (2,8 milioni). Chiudono il conto il riscatto obbligatorio di Nemanja Radonjic dal Marsiglia (1,7 milioni) e i 300mila euro per prelevare Kevin Haveri dal Rimini (per girarlo poi all'Ascoli). La soglia degli 80 milioni per le operazioni in entrata, viene superata considerando i 13,4 milioni della stagione 21/22 (in cui vengono computati gli acquisti di Zima, Seck, Warming e le spese per i prestiti di Praet, Brekalo e Ricci) e i 29,1 della stagione 22/23 (riscatti di Ricci e Pellegri, Schuurs, Ilkhan, Bayeye, Berisha e spese per i prestiti di Miranchuk e Gravillon). Per ora, a differenza delle ultime due stagioni, il Torino si è mosso poco sul fronte delle uscite: finora i granata hanno incassato 3,65 milioni dalle cessioni di Izzo e Warming.